Privan de la libertad a hombre en expendio cervecero del fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Luis Oswaldo “N”, de 35 años de edad, fue privado de la libertad por un grupo de civiles armados la noche del miércoles 6 de agosto, cuando se encontraba en un expendio cervecero ubicado en el fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán.

Según reportes, el hecho violento se registró 21:45 horas en el local de cervezas ubicado en la calle Monte Sinaí, entre las avenidas Monte Ararat y calle Piaxtla. Reportes refieren que fueron sujetos a bordo de un vehículo Nissan Versa blanco los que arribaron para interceptar al hombre.

Luis Oswaldo se encontraba en el inmueble cuando los civiles, los cuales portaban armas de fuego, procedieron a agarrarlo a la fuerza y lo subieron a su unidad automotriz para llevárselo hacia un rumbo desconocido.

Autoridades de seguridad recibieron el reporte y se movilizaron por la zona en busca del paradero de la víctima, sin embargo, aún no ha sido localizado. Será labor de la Fiscalía General del Estado abrir una carpeta de investigación para seguir con las indagaciones del caso.

Cabe mencionar que en cuestión de una semana ya se había cometido un homicidio en ese mismo lugar, pues fue este pasado jueves 31 de julio cuando sujetos armados privaron de la vida a un masculino tras abrir fuego contra el expendio cervecero.