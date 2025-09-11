$!Privan de la libertad a hombre y aparece asesinado horas más tarde en Villa Unión

MAZATLÁN. _ Un hombre fue privado de la libertad en su domicilio y horas más tarde localizado sin vida en un lote baldío cercano a su vivienda, en la sindicatura de Villa Unión, municipio de Mazatlán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 07:00 horas de este jueves, en un predio ubicado sobre la calle 12 de Octubre, en la colonia 7 de Abril. Fueron vecinos de la zona quienes reportaron el cuerpo al observarlo mientras se dirigían a sus trabajos.

Al arribar, policías municipales confirmaron que el hombre presentaba manchas de sangre en la ropa y, por protocolo, solicitaron una ambulancia. Sin embargo, los paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.