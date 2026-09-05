Privan de la libertad a hombre y dejan a sus dos hijos en la plazuela de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue privado de la libertad por sujetos armados durante la tarde de este sábado en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, mientras viajaba en compañía de sus dos hijos menores de edad, quienes quedaron abandonados en la plazuela.

De acuerdo con información preliminar, la víctima circulaba en un vehículo por calles de la sindicatura junto con los dos menores, de aproximadamente 2 y 3 años de edad, cuando fue interceptada por hombres armados.

Los sujetos habrían sometido a la persona y se la llevaron con rumbo desconocido, mientras que los niños fueron dejados en la plazuela de Aguaruto.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron a los menores, quienes quedaron bajo resguardo de la autoridad.

La zona fue asegurada y se dio aviso a la autoridad investigadora para iniciar las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa quedó a cargo de las investigaciones para establecer cómo ocurrió la privación de la libertad y tratar de localizar a la víctima.