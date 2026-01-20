$!Privan de la libertad a influencer en la Isla Musalá, en Culiacán

Según primeros reportes, sujetos armados la interceptaron y raptaron cuando la joven se encontraba sobre la avenida Tachichilte, casi en el cruce con el bulevar Isla Musalá.

La tarde de este martes se reportó la privación ilegal de la libertad de Nicole, influencer conocida en redes sociales como “Nicholette”, en la Isla Musalá, en Culiacán.

De cuerpo con la narrativa de hechos, Nicole descendió de su automóvil Cybertuck color morado, cuando llegaron hombres encapuchados, la subieron a un vehículo blanco y emprendieron la huida.

Hasta el momento se desconoce respecto al rumbo donde se fugaron los sujetos con la joven, así como del paradero de la misma.

Al lugar donde se alertó, frente a un vivero, acudió personal de Ejército Mexicano, quienes acordonaron por unos minutos, para luego dejar abandonada la escena.