Privan de la libertad a joven en el Parque Constitución, en Culiacán

La víctima aparentemente realizaba actividad física en el lugar cuando fue interceptada por sujetos desconocidos
Noroeste/Redacción
22/01/2026 21:33
CULIACÁN._ Un hombre joven fue privado ilegalmente de la libertad durante la tarde de este jueves en las inmediaciones del Parque Cívico Constitución, de Culiacán.

Según reportes iniciales, el hecho fue informado a las autoridades cerca de las 19:00 horas, por la calle Presa Vasequillos, en uno de los accesos al complejo deportivo.

La víctima habría sido identificada con el nombre de Arat, de 26 años de edad.

De acuerdo con primeras versiones, el hombre se encontraba realizando actividad física cuando fue interceptado y llevado por sujetos desconocidos.

La alerta del caso generó movilización de autoridades militares en la zona, incluyendo el Paseo Niños Héroes, o Malecón Viejo.

Hasta el momento no se cuenta con información respecto al paradero o localización de la persona.

