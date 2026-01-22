$!Privan de la libertad a joven en el Parque Constitución, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre joven fue privado ilegalmente de la libertad durante la tarde de este jueves en las inmediaciones del Parque Cívico Constitución, de Culiacán.

Según reportes iniciales, el hecho fue informado a las autoridades cerca de las 19:00 horas, por la calle Presa Vasequillos, en uno de los accesos al complejo deportivo.

La víctima habría sido identificada con el nombre de Arat, de 26 años de edad.