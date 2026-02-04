Privan de la libertad a seis personas en Mazatlán; rescatan a mujer y niña

MAZATLÁN. _ Seis personas fueron privadas de la libertad en Mazatlán durante la noche del martes 3 de febrero. Tras un operativo implementado por las autoridades de seguridad, una mujer y una menor de edad fueron localizadas y rescatadas, sin embargo, cuatro hombres continúan desaparecidos.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), durante la noche de ayer se notificó al número de emergencias 911 sobre la privación de la libertad de seis personas: cuatro hombres, una mujer y una niña.
Ante el reporte, elementos del Grupo Interinstitucional, integrado por corporaciones de los tres niveles de gobierno, desplegaron un operativo para su localización.
Como resultado de las movilizaciones, las dos víctimas del sexo femenino fueron localizadas con vida la mañana de este miércoles 4 de febrero en las inmediaciones del poblado de El Habal, luego de haber sido privadas ilegalmente de la libertad la noche anterior en este municipio.
Pese al rescate de la mujer y la menor, las autoridades informaron que las labores de investigación y los operativos de campo continúan en la zona, ya que los cuatro varones reportados como privados de la libertad aún no han sido localizados.