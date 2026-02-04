Privan de la libertad a seis personas en Mazatlán; rescatan a mujer y niña

MAZATLÁN. _ Seis personas fueron privadas de la libertad en Mazatlán durante la noche del martes 3 de febrero. Tras un operativo implementado por las autoridades de seguridad, una mujer y una menor de edad fueron localizadas y rescatadas, sin embargo, cuatro hombres continúan desaparecidos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), durante la noche de ayer se notificó al número de emergencias 911 sobre la privación de la libertad de seis personas: cuatro hombres, una mujer y una niña.