Privan de la libertad a trabajador de un autolavado en Villas del Río, en Culiacán

CULIACÁN._ Un trabajador de un autolavado fue privado de la libertad por un grupo de civiles armados la noche de este jueves en el fraccionamiento Villas del Rio, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Bazael, de 40 años de edad, quien según los primeros reportes, se encontraba en espera de entrar a su turno de trabajo cuando fue interceptado por sujetos armados y llevado a la fuerza.

El hecho se reportó alrededor de las 14:00 horas de este 5 de febrero en la avenida principal del fraccionamiento. Debido al hecho, el negocio de lavado de autos cerró sus puertas y los empleados regresaron a sus respectivos domicilios.

Autoridades de seguridad e investigación arribaron al lugar para recabar información del caso e integrarlo en una carpeta de investigación.