$!Privan de la libertad a tres hombres en Stanza Córcega, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Tres hombres fueron privados de la libertad por un grupo de civiles armados que los interceptó cuando se encontraban frente a una vivienda del fraccionamiento Stanza Córcega, al sur de Culiacán.
La desaparición de las víctimas fue reportada al servicio de emergencias 911 poco después de las 15:00 horas de este sábado 14 de noviembre.
De acuerdo con los primeros datos, alrededor de cuatro hombres armados llegaron hasta el sitio, ubicado sobre la Avenida Córcega, y sometieron a los tres afectados para llevárselos por la fuerza en dos vehículos: una camioneta Toyota RAV4 y un Nissan Tiida.
Uno de los hombres fue identificado como Víctor Gerardo, de 37 años. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las otras dos personas.
El sitio de la privación se encuentra cerca de las canchas deportivas del sector, en las inmediaciones de la prolongación Álvaro Obregón y frente al ejido El Ranchito, a un costado del complejo residencial La Primavera.
En el lugar quedó una camioneta antigua abandonada, sin que se precisara si tenía relación con los hechos.
Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al fraccionamiento y realizaron recorridos en los alrededores para tratar de localizar a las víctimas y a los responsables, pero no se informó sobre detenciones ni resultados del operativo.
Agentes de la Policía de Investigación también se presentaron en el lugar para recabar información y evidencias e iniciar las indagatorias correspondientes.