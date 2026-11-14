$!Privan de la libertad a tres hombres en Stanza Córcega, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Tres hombres fueron privados de la libertad por un grupo de civiles armados que los interceptó cuando se encontraban frente a una vivienda del fraccionamiento Stanza Córcega, al sur de Culiacán.

La desaparición de las víctimas fue reportada al servicio de emergencias 911 poco después de las 15:00 horas de este sábado 14 de noviembre.

De acuerdo con los primeros datos, alrededor de cuatro hombres armados llegaron hasta el sitio, ubicado sobre la Avenida Córcega, y sometieron a los tres afectados para llevárselos por la fuerza en dos vehículos: una camioneta Toyota RAV4 y un Nissan Tiida.

Uno de los hombres fue identificado como Víctor Gerardo, de 37 años. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las otras dos personas.

El sitio de la privación se encuentra cerca de las canchas deportivas del sector, en las inmediaciones de la prolongación Álvaro Obregón y frente al ejido El Ranchito, a un costado del complejo residencial La Primavera.