CULIACÁN._ Un grupo de hombres armados irrumpió en un domicilio y privó de su libertad a tres jóvenes durante la tarde de este sábado en un domicilio del fraccionamiento Stanza Torralba, en el sector El Barrio, al oriente de Culiacán.

Las víctimas fueron identificados como Jared Yahir, de 23 años; Cristofer Javier, de 19 años, estudiante universitario; y Brandon, de 17 años, quien presuntamente trabaja en una pizzería y vivía en donde fueron plagiados.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Macerata, cuando se encontraban dentro de una de las habitaciones de una casa de dos plantas.

Según los primeros reportes, los responsables fueron sujetos a bordo de un vehículo de modelo reciente, que portaban armas largas y equipo táctico, quienes irrumpieron en la casa y sometieron a los jóvenes para llevárselos.

Elementos de seguridad pública y Policía de Investigación acudieron al lugar para tomar parte de los hechos e implementaron un dispositivo de búsqueda en las cercanías, sin obtener resultados sobre el paradero de las víctimas.