Privan de la libertad a un hombre en calles del Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre llamado Joaquín, de 39 años, fue privado de su libertad durante la tarde de este sábado 4 de julio en calles del sector Centro de Culiacán.

Según información de autoridades, la víctima, de oficio herrero, fue interceptada aproximadamente a las 19:00 horas por la calle Vicente Guerrero, entre las calles Cristóbal Colón y el bulevar Francisco I. Madero.

De forma preliminar, sujetos a bordo de una camioneta tipo SUV blanca habrían sido los responsables de subir a Joaquín al vehículo y llevárselo con rumbo desconocido.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad se trasladaron al punto citado, pero no hallaron indicios del ahora desaparecido ni de los responsables.