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Violencia

Privan de la libertad a un hombre en Cañadas y hallan su auto en la Industrial Bravo, en Culiacán

El vehículo Mazda CX-5 blanco, propiedad de Julio César, de 60 años, fue localizado en estado de abandono este miércoles sobre la calle Río Lerma
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/11/2026 20:58
11/11/2026 20:58

CULIACÁN._ Un hombre fue privado de su libertad durante la tarde-noche de este miércoles 11 de noviembre en la colonia Infonavit Cañadas, y su vehículo fue encontrado en la colonia Industrial Bravo, en Culiacán.

Los hechos fueron reportados cerca de las 19:00 horas, cuando se informó que la víctima, Julio César, de 60 años, fue privado de la libertad en Cañadas.

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Minutos después, como parte del dispositivo de seguimiento, fue localizado un vehículo de su propiedad sobre la calle Río Lerma, de la colonia Industrial Bravo.

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La unidad, un Mazda CX-5 de color blanco, fue encontrada estacionada y en estado de abandono, por lo que fue asegurada y se procedió a los protocolos de aseguramiento.

Familiares de la víctima acudieron y la reconocieron ante las autoridades, quienes solicitaron intervención de agentes de investigación para continuar con los procedimientos correspondientes.

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