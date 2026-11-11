$!Privan de la libertad a un hombre en Cañadas y hallan su auto en la Industrial Bravo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue privado de su libertad durante la tarde-noche de este miércoles 11 de noviembre en la colonia Infonavit Cañadas, y su vehículo fue encontrado en la colonia Industrial Bravo, en Culiacán.
Los hechos fueron reportados cerca de las 19:00 horas, cuando se informó que la víctima, Julio César, de 60 años, fue privado de la libertad en Cañadas.
Minutos después, como parte del dispositivo de seguimiento, fue localizado un vehículo de su propiedad sobre la calle Río Lerma, de la colonia Industrial Bravo.
La unidad, un Mazda CX-5 de color blanco, fue encontrada estacionada y en estado de abandono, por lo que fue asegurada y se procedió a los protocolos de aseguramiento.
Familiares de la víctima acudieron y la reconocieron ante las autoridades, quienes solicitaron intervención de agentes de investigación para continuar con los procedimientos correspondientes.