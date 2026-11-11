$!Privan de la libertad a un hombre en Cañadas y hallan su auto en la Industrial Bravo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue privado de su libertad durante la tarde-noche de este miércoles 11 de noviembre en la colonia Infonavit Cañadas, y su vehículo fue encontrado en la colonia Industrial Bravo, en Culiacán.

Los hechos fueron reportados cerca de las 19:00 horas, cuando se informó que la víctima, Julio César, de 60 años, fue privado de la libertad en Cañadas.