$!Privan de la libertad a un hombre en la colonia 10 de Mayo en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue víctima de privación ilegal de la libertad la tarde de este lunes 18 de agosto, luego de ser interceptado por sujetos armados mientras circulaba en motocicleta en la colonia 10 de Mayo, al sur de la capital sinaloense.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió sobre la calle Jazmín, entre las avenidas 21 de Marzo y 19 de Septiembre, donde civiles armados sorprendieron a la víctima y tras someterla, la obligaron a subir a un vehículo sedán de color azul, en el que se dieron a la fuga con rumbo desconocido.