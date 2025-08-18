$!Privan de la libertad a un hombre en la colonia 10 de Mayo en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue víctima de privación ilegal de la libertad la tarde de este lunes 18 de agosto, luego de ser interceptado por sujetos armados mientras circulaba en motocicleta en la colonia 10 de Mayo, al sur de la capital sinaloense.
De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió sobre la calle Jazmín, entre las avenidas 21 de Marzo y 19 de Septiembre, donde civiles armados sorprendieron a la víctima y tras someterla, la obligaron a subir a un vehículo sedán de color azul, en el que se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
En el lugar quedó abandonada la motocicleta de la víctima, justo frente a una tortillería y bajo un árbol. Vecinos que presenciaron lo ocurrido dieron aviso inmediato al número de emergencias 9-1-1.
Minutos después, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arribaron al sitio, donde implementaron un operativo de seguridad y cerraron el paso vehicular mientras aseguraban la escena.
La motocicleta fue asegurada como evidencia y retirada por medio de una grúa hacia la pensión de bienes asegurados. Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para iniciar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre la víctima ni sobre los presuntos responsables.