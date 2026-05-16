Privan de la libertad a un hombre en la colonia Vicente Guerrero, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue privado de la libertad la tarde de este sábado 16 de mayo entre las calles de la colonia Vicente Guerrero, al oriente de Culiacán.

Autoridades informaron que la víctima fue interceptado en el cruce de la Calzada de los Sabinos y la avenida Ignacio Manuel Altamirano, aproximadamente a las 13:30 horas.

En ese punto, un grupo de sujetos encapuchados y con armas de fuego interceptó a la persona y la subió a un vehículo, para llevársela con rumbo desconocido.

Tras el reporte del plagio, corporaciones de seguridad implementaron un operativo en la zona, sin obtener resultados hasta el momento sobre la ubicación del hombre ni detenciones.

Este hecho se reportó de manera simultánea a un ataque a balazos contra un salón de belleza y spa en la colonia Las Quintas, sin embargo, no hay confirmación de que ambas situaciones estén relacionadas.