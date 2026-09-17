Seguridad
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Privación ilegal

Privan de la libertad a un hombre en una plaza comercial de Tres Ríos, Culiacán

Sujetos armados interceptaron a la víctima en el área de estacionamiento del establecimiento comercial y se lo llevaron con rumbo desconocido
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
17/09/2026 10:17
17/09/2026 10:17

CULIACÁN. _ Un hombre fue privado de la libertad por sujetos armados la mañana de este jueves, cuando se encontró en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El reporte sobre los hechos se recibió alrededor de las 9:30 horas. De acuerdo con testigos, la víctima estaba en el área de estacionamiento de un establecimiento situado sobre el bulevar Diego Valadez Ríos, entre Enrique Sánchez Alonso y Teófilo Noris, momento en el que fue interceptado por los agresores.

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Tras la alerta, elementos de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano y policías investigadores se trasladaron al sitio para resguardar la zona, realizando las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer lo sucedido.

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Hasta el momento se desconoce el paradero de la víctima, así como su identidad y las características de los responsables. Las autoridades mantienen presencia en el lugar.

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