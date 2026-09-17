$!Privan de la libertad a un hombre en una plaza comercial del Tres Ríos, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue privado de la libertad por sujetos armados la mañana de este jueves, cuando se encontró en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El reporte sobre los hechos se recibió alrededor de las 9:30 horas. De acuerdo con testigos, la víctima estaba en el área de estacionamiento de un establecimiento situado sobre el bulevar Diego Valadez Ríos, entre Enrique Sánchez Alonso y Teófilo Noris, momento en el que fue interceptado por los agresores.