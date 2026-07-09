Seguridad
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Violencia

Privan de la libertad a un hombre en Villas del Río, en Culiacán

César Darío, de 54 años, fue interceptado cuando se encontraba con su pareja; se lo llevaron en su vehículo, el cual fue localizado abandonado minutos después en una plaza comercial
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/07/2026 21:27
09/07/2026 21:27

Un hombre llamado César Darío “N”, 54 años de edad, fue privado de la libertad durante la noche de este jueves en la entrada al fraccionamiento Villas del Río, al noroeste de Culiacán.

El reporte del plagio fue aproximadamente a las 20:00 horas, en una gasolinera ubicada por el bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros y el bulevar Villas del Río.

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La privación se cometió cuando la víctima, vecino del fraccionamiento San Diego, estaba en compañía de su pareja, y se lo llevaron en su propio vehículo, y un Chevrolet Beat blanco.

Momentos después, la unidad fue encontrada abandonada en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada entre el bulevar Emiliano Zapata y la avenida Manuel Clouthier.

Al lugar se trasladaron autoridades de seguridad pública y ministeriales, quienes levantaron parte del hecho y solicitaron apoyo para remolcar el automóvil, como parte de la investigación del caso.

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