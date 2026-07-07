$!Privan de la libertad a un hombre frente a una taquería en la colonia Las Quintas, en Culiacán

Un hombre fue privado de la libertad por un grupo de civiles armados la noche de este martes 7 de julio frente a una taquería ubicada en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas sobre la avenida Eldorado, en el cruce con la avenida Revolución, luego de que al número de emergencias 911 se informara sobre la privación ilegal de una persona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba a bordo de una camioneta tipo SUV de color blanco cuando fue interceptada por hombres armados que viajaban en otro vehículo. Los agresores obligaron al conductor a descender de la unidad y posteriormente se lo llevaron con rumbo desconocido.

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano acudieron al sitio, donde localizaron abandonada la camioneta en la que viajaba la víctima.