Privan de la libertad a un joven afuera de un restaurante en el sector El Barrio, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue privado de la libertad cerca del mediodía de este sábado afuera de un restaurante ubicado en el sector El Barrio, al oriente de Culiacán.

El punto referido del hecho es sobre la calle Miguel Hidalgo, aproximadamente a las 14:00 horas.

Información preliminar indica que la víctima viajaba a bordo de una camioneta Ford Explorer color amarilla cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que circulaban en un Volkswagen Jetta, quienes lo sometieron y se lo llevaron a bordo de su propia camioneta.

La víctima no ha sido identificada, sin embargo, como datos se proporcionó que al momento del hecho vestía una playera negra, pantalón azul, gorra negra y es de tez morena.

Al lugar del la privación de la libertad se movilizaron autoridades, sin encontrar rastros de los vehículos involucrados.