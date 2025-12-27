Seguridad
Inseguridad

Privan de la libertad a un joven afuera de un restaurante en el sector El Barrio, en Culiacán

Información preliminar indica que la víctima fue interceptada por sujetos armados, quienes lo sometieron y se lo llevaron en su propia camioneta
Noroeste/Redacción
27/12/2025 15:41
CULIACÁN._ Un joven fue privado de la libertad cerca del mediodía de este sábado afuera de un restaurante ubicado en el sector El Barrio, al oriente de Culiacán.

El punto referido del hecho es sobre la calle Miguel Hidalgo, aproximadamente a las 14:00 horas.

Información preliminar indica que la víctima viajaba a bordo de una camioneta Ford Explorer color amarilla cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que circulaban en un Volkswagen Jetta, quienes lo sometieron y se lo llevaron a bordo de su propia camioneta.

La víctima no ha sido identificada, sin embargo, como datos se proporcionó que al momento del hecho vestía una playera negra, pantalón azul, gorra negra y es de tez morena.

Al lugar del la privación de la libertad se movilizaron autoridades, sin encontrar rastros de los vehículos involucrados.

#Violencia
#Inseguridad
#Privación de la libertad
