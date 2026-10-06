Privan de la libertad a un joven en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven de 26 años fue privado de la libertad por un sujeto armado durante la madrugada de este martes 6 de octubre, tras ser interceptado frente a un edificio de departamentos en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Juan Pablo, quien vestía ropa oscura y zapatos cafés al momento de los hechos. El reporte señala que el ilícito ocurrió en la intersección de las calles Amado Nervo y Agricultores.

En ese sitio, un hombre descendió de un automóvil Hyundai Grand i10 gris, de modelo reciente, y amenazó a la víctima con una pistola para obligarla a subir al vehículo, en el cual escaparon con rumbo desconocido.

Este hecho se registra un día después de que un trabajador, identificado como Jacel Alberto, fuera privado de la libertad mientras laboraba en una gasolinera del sector Tres Ríos, ubicada sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, frente a una plaza comercial y a corta distancia de la sede de la Fiscalía General del Estado.

En aquel suceso también se documentó la presencia de un automóvil con características semejantes al utilizado durante la madrugada de este martes. Hasta el momento no se ha confirmado que se trate de la misma unidad ni que exista relación entre ambos casos.