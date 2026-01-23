Privan de la libertad a un joven en Mazatlán; se lo llevan en motocicleta

MAZATLÁN._ Un joven fue privado de la libertad por cuatro hombres armados que viajaban en dos motocicletas, en el fraccionamiento Santa Teresa.

El hecho se reportó a las autoridades a las 19:00 horas de este viernes, en la calle Santa Rosa de Lima.

El joven se encontraba sentado afuera de su casa cuando arribaron los hombres armados a toda velocidad y uno de los copilotos lo amagó con un arma para que no intentara correr.

Mantuvo encañonado al joven al tiempo que el otro motociclista descendía, tras lo cual obligaron a la víctima a montar la motocicleta y se la llevaron con rumbo desconocido.

Familiares denunciaron el hecho a las autoridades para que iniciaran la búsqueda.

Con el nombre de Abraham “N”, de aproximadamente 20 años, fue identificado el joven privado de su libertad.

El pasado 10 de enero, motociclistas utilizaron el mismo modus operandi para privar de la libertad a otro joven de la colonia Francisco I. Madero.