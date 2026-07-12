Privan de la libertad a una joven de 17 años al sur de Culiacán

Una joven fue privada de la libertad por un grupo de civiles armados la noche de este domingo 12 de julio en la comunidad de Bachigualatito, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada por sus familiares como Reina Guadalupe, de 17 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas en unas canchas deportivas de la comunidad, donde la menor se encontraba cuando varios sujetos armados arribaron al lugar y, por la fuerza, la subieron a un vehículo para posteriormente escapar con rumbo desconocido.

Tras el reporte al número de emergencias 911, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores de las canchas deportivas y en distintos puntos de la comunidad para tratar de localizar a la adolescente y a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización de Reina Guadalupe ni sobre personas detenidas por estos hechos.