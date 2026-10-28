$!Privan de la libertad a una pareja en un restaurante de sushi en Colinas del Rey, Culiacán

CULIACÁN. _ Una pareja fue privada de la libertad por hombres armados la noche del martes 27 de octubre dentro de un restaurante de sushi ubicado en el fraccionamiento Colinas del Rey, en Culiacán.

El reporte a los servicios de emergencia se registró minutos antes de las 21:00 horas, luego de que los agresores irrumpieron en el negocio para llevarse por la fuerza a un hombre y una mujer.

La mujer fue identificada como Norma Verónica Manjarrez Sarabia, de 38 años de edad, de quien se difundió una ficha de búsqueda en redes sociales. Entre sus señas particulares se indica que tiene dos tatuajes, uno en una costilla y otro en la clavícula, además de contar con antecedentes de una cirugía de corazón.

La segunda víctima es Víctor Alonso Lizárraga Castro, de edad no precisada, quien vestía ropa de color negro al momento del suceso.