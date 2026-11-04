$!Privan de la libertad a una persona afuera de supermercado cerca del Mercado de Abastos, en Culiacán

Afuera de un supermercado fue privado de su libertad un automovilista durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre, en las inmediaciones del Mercado de Abastos y la colonia Lázaro Cárdenas.
La víctima estaba a bordo de un Nissan Altima color arena, y aproximadamente a las 16:00 horas fue interceptada por sujetos presuntamente armados.
De acuerdo con testimonios, la persona fue increpada por los sospechosos, que lo forzaron a subir a otro vehículo y partir hacia un rumbo desconocido.
Afuera del establecimiento quedó abandonado y atravesado el vehículo, y minuto después personal del Ejército Mexicano arribó y confirmó el plagio.
Agentes de Policía de Investigación acudieron para dar fe del crimen, recabar testimonios de trabajadores del lugar, y una grúa de Fiscalía General del Estado llegó para remolcar la unidad motriz.