Seguridad
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Delincuencia

Privan de la libertad a una persona afuera de supermercado cerca del Mercado de Abastos, en Culiacán

De acuerdo con testimonios, la persona fue increpada por los sospechosos, que lo forzaron a subir a otro vehículo y partir hacia un rumbo desconocido
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/11/2026 17:21
04/11/2026 17:21

Afuera de un supermercado fue privado de su libertad un automovilista durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre, en las inmediaciones del Mercado de Abastos y la colonia Lázaro Cárdenas.

La víctima estaba a bordo de un Nissan Altima color arena, y aproximadamente a las 16:00 horas fue interceptada por sujetos presuntamente armados.

De acuerdo con testimonios, la persona fue increpada por los sospechosos, que lo forzaron a subir a otro vehículo y partir hacia un rumbo desconocido.

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Afuera del establecimiento quedó abandonado y atravesado el vehículo, y minuto después personal del Ejército Mexicano arribó y confirmó el plagio.

Agentes de Policía de Investigación acudieron para dar fe del crimen, recabar testimonios de trabajadores del lugar, y una grúa de Fiscalía General del Estado llegó para remolcar la unidad motriz.

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