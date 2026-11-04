$!Privan de la libertad a una persona afuera de supermercado cerca del Mercado de Abastos, en Culiacán

Afuera de un supermercado fue privado de su libertad un automovilista durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre, en las inmediaciones del Mercado de Abastos y la colonia Lázaro Cárdenas.

La víctima estaba a bordo de un Nissan Altima color arena, y aproximadamente a las 16:00 horas fue interceptada por sujetos presuntamente armados.

De acuerdo con testimonios, la persona fue increpada por los sospechosos, que lo forzaron a subir a otro vehículo y partir hacia un rumbo desconocido.