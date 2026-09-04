Privan de la libertad al síndico de Tepuche; su hermano muere tras ataque armado

CULIACÁN. _ Un hombre sin vida y la privación de la libertad del síndico de Tepuche, es el saldo de un ataque registrado durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre al norte de la capital sinaloense.

La víctima mortal fue identificada como Manuel Enrique “N”, de 48 años de edad, quien falleció en un hospital de esta ciudad a consecuencia de un disparo de arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con la información preliminar, alrededor de las 05:00 horas un grupo de sujetos armados irrumpió en la vivienda de David Guadalupe Ramírez González, síndico de Tepuche, para privarlo de la libertad.

Durante la agresión, su hermano Manuel Enrique “N” intervino para intentar defenderlo y evitar que se lo llevaran; sin embargo, los agresores le dispararon a quemarropa antes de huir del sitio con el funcionario municipal, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.

Tras la agresión, familiares auxiliaron al herido y lo trasladaron por sus propios medios a bordo de una camioneta Ford color verde desde la sindicatura de Tepuche hacia la capital del estado.

Minutos antes de las 07:00 horas, se recibió el reporte en el número de emergencias 911 sobre el ingreso de un hombre gravemente herido a un nosocomio de Culiacán, donde falleció horas después debido a la severidad de la lesión.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha brindado información sobre los hechos ni ha confirmado de manera oficial la privación de la libertad del funcionario municipal.

David Guadalupe Ramírez González asumió la responsabilidad de la sindicatura de Tepuche el pasado 18 de abril de 2026, designado para cubrir el periodo que concluye el 31 de marzo de 2029. Su nombramiento ocurrió tras un proceso extraordinario en el Ayuntamiento de Culiacán, derivado del homicidio del anterior síndico, Héctor Bartolo Zamudio Ríos, registrado a finales de marzo de este mismo año en la colonia Villa Universidad.