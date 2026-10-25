$!Privan de la libertad en Culiacán a ex empleado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa

Un hombre identificado como Jesús Roberto “N”, de 38 años de edad, fue privado de su libertad por un grupo armado durante la tarde de este domingo en la colonia Morelos, en Culiacán.
El afectado fue reconocido como ex empleado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, dependencia en donde trabajó hasta hace dos años.
De acuerdo con información en el sitio, los responsables serían sujetos a bordo de un vehículo rojo, que lo amedrentaron con armas largas y lo forzaron a subir a la unidad, para luego llevárselo aproximadamente a las 14:00 horas de este 25 de octubre.
El lugar donde ocurrió el plagio fue en una llantera, ubicada sobre la avenida Nicolás Bravo, cerca del edificio del Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena.
Al lugar se trasladaron agentes de seguridad pública, que al confirmar el hecho dieron aviso a Policía de Investigación de Fiscalía General del Estado, quienes trabajaron en la toma de la escena y entrevistas con testigos para indagar el caso.