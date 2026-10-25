$!Privan de la libertad en Culiacán a ex empleado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa

Un hombre identificado como Jesús Roberto “N”, de 38 años de edad, fue privado de su libertad por un grupo armado durante la tarde de este domingo en la colonia Morelos, en Culiacán. El afectado fue reconocido como ex empleado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, dependencia en donde trabajó hasta hace dos años.







De acuerdo con información en el sitio, los responsables serían sujetos a bordo de un vehículo rojo, que lo amedrentaron con armas largas y lo forzaron a subir a la unidad, para luego llevárselo aproximadamente a las 14:00 horas de este 25 de octubre.



