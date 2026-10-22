$!Privan de la libertad y asesinan a carrocero en el sector Tres Ríos de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en el sector Tres Ríos, al norte de Culiacán, minutos después de haber sido privado de la libertad por hombres armados en la Colonia Vicente Lombardo Toledano.

Familiares acudieron al sitio y realizaron el reconocimiento visual de la víctima, identificada como Paul, de aproximadamente 45 años, y de oficio carrocero, fue sacada por la fuerza de un domicilio alrededor de las 6:00 horas y posteriormente trasladada hasta el sector Tres Ríos, donde fue localizada sin vida a un costado de la Facultad de Medicina de la UAS y de una institución educativa particular.