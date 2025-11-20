$!Privan de la vida a balazos a un motociclista en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Por segunda vez en este jueves 20 de noviembre en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán, un hombre fue privado de la vida luego de ser agredido a disparos por un grupo de civiles armados.

La víctima se trata de un motociclista identificado como Carlos Guillermo, de aproximadamente 40 años de edad.

El hecho se registró alrededor de las 16:00 horas en el cruce de la calle Fray Andrés Tello y José María Patoni. Vecinos del sector reportaron al número de emergencias 9-1-1 tras escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Según reportes preliminares, sujetos armados a bordo de un vehículo gris siguieron a la víctima para atacarla a tiros hasta dejarla malherida en la banqueta, emprendiendo la huida instantes después.

La víctima quedó recostada sobre el pavimento con múltiples heridas provocadas por los disparos de arma de fuego. El masculino era de complexión delgada y tez morena clara, vestía un pantalón de mezclilla azul claro y una camisa gris.