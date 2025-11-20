$!Privan de la vida a balazos a un motociclista en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Por segunda vez en este jueves 20 de noviembre en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán, un hombre fue privado de la vida luego de ser agredido a disparos por un grupo de civiles armados.
La víctima se trata de un motociclista identificado como Carlos Guillermo, de aproximadamente 40 años de edad.
El hecho se registró alrededor de las 16:00 horas en el cruce de la calle Fray Andrés Tello y José María Patoni. Vecinos del sector reportaron al número de emergencias 9-1-1 tras escuchar las detonaciones de arma de fuego.
Según reportes preliminares, sujetos armados a bordo de un vehículo gris siguieron a la víctima para atacarla a tiros hasta dejarla malherida en la banqueta, emprendiendo la huida instantes después.
La víctima quedó recostada sobre el pavimento con múltiples heridas provocadas por los disparos de arma de fuego. El masculino era de complexión delgada y tez morena clara, vestía un pantalón de mezclilla azul claro y una camisa gris.
Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al lugar y localizaron el cuerpo del hombre, confirmando en el lugar que ya había perdido la vida debido a las lesiones de gravedad.
La zona fue delimitada con cinta amarilla de precaución para facilitar las labores de los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado. El cuerpo fue llevado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.
Cabe señalar que, horas antes de este hecho, un albañil había sido privado de la vida a balazos cuándo se encontraba a bordo de un vehículo en la misma colonia.
Se trata de Miguel Ignacio, el cual quedó sin vida dentro de una unidad Pontiac en la privada Mariano Escobedo, en el sector 21 de Marzo.