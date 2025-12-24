$!Privan de la vida a mujer en la Colonia Buenos Aires, en Culiacán

Una mujer fue privada de la vida la tarde de este miércoles 24 de diciembre en la colonia Buenos Aires, al sur de Culiacán.

El reporte se recibió alrededor de las 16:20 horas. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Pablo Macías Valenzuela, entre Cerro del Salto y Cerro de los Algodoneros, en el citado sector.

La víctima fue identificada como Isabel “N”, de 51 años de edad. De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba al interior de la vivienda cuando fue agredida con disparos de arma de fuego. El cuerpo quedó dentro del domicilio. Hasta el momento no se han precisado las circunstancias en que ocurrió la agresión.