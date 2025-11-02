$!Privan de la vida a un hombre en una calle de la colonia 5 de febrero, en Navolato

A balazos fue privado de la vida un hombre la tarde de este domingo 2 de noviembre en la vía pública de la colonia 5 de febrero, en el municipio de Navolato.

El hecho se reportó poco después de las 17:00 horas en el cruce de las calles Décima y Benito Juárez.

Según reportes preliminares, al menos un civil se acercó a la víctima para agredirlo a balazos, dejándolo sin vida a la vista de cualquier persona que pasase por el lugar.

La identidad del occiso no ha sido revelada pero refieren que se le conocía como “El Cholo”. Fue descrito como un masculino de aproximadamente 40 años de edad, de complexión delgada y tez morena clara, el cual vestía una camisa azul, pantalón negro y una cachucha del mismo color.

El cuerpo quedó recostado boca arriba y con múltiples lesiones provocadas por disparos de arma de fuego.