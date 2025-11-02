$!Privan de la vida a un hombre en una calle de la colonia 5 de febrero, en Navolato

A balazos fue privado de la vida un hombre la tarde de este domingo 2 de noviembre en la vía pública de la colonia 5 de febrero, en el municipio de Navolato.
El hecho se reportó poco después de las 17:00 horas en el cruce de las calles Décima y Benito Juárez.
Según reportes preliminares, al menos un civil se acercó a la víctima para agredirlo a balazos, dejándolo sin vida a la vista de cualquier persona que pasase por el lugar.
La identidad del occiso no ha sido revelada pero refieren que se le conocía como “El Cholo”. Fue descrito como un masculino de aproximadamente 40 años de edad, de complexión delgada y tez morena clara, el cual vestía una camisa azul, pantalón negro y una cachucha del mismo color.
El cuerpo quedó recostado boca arriba y con múltiples lesiones provocadas por disparos de arma de fuego.
En tanto, el paradero del responsable se desconoce de momento, así como sus características físicas y la unidad vehicular en la que podrían haber escapado.
Elementos de corporaciones policiales, entre ellos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se movilizaron al punto ante el reporte de un hombre herido de bala y al arribar confirmaron el homicidio, por lo que procedieron a acordonar una zona.
Más tarde llegaron los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias, así como los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para encargarse de las labores de campo.
El cuerpo fue llevado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia de ley y a la espera de que sea reclamado por sus familiares.