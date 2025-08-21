Privan de libertad a dos hombres en distintos puntos de Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron privados de libertad en diferentes hechos registrados durante las últimas horas en la capital sinaloense.

Un primer hecho se reportó en la colonia Las Torres. Según Informes, tres sujetos armados ingresaron a un domicilio y se llevaron por la fuerza a un hombre identificado como Héctor Miguel, de 34 años de edad.

La víctima fue descrita de complexión delgada y tez morena, alta estatura, con cabello negro y ojos grandes, además de tener un tatuaje de tigre en el brazo izquierdo. Vestía camisa roja de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

El segundo caso ocurrió en la colonia La Campiña, a las afueras del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) número 25. Según refieren reportes, un joven de 18 años identificado como Héctor Manuel fue interceptado por cinco civiles armados, quienes lo obligaron a subir a un vehículo Jetta color gris, no sin antes despojarlo de sus pertenencias.

La víctima es descrita como alta, de complexión robusta, tez morena, con cabello medio largo peinado hacia atrás y ojos color café. Hasta el momento no se ha confirmado si el afectado es estudiante.

Las autoridades estatales y ministeriales fueron notificadas y se encuentran realizando las primeras diligencias, sin que hasta ahora se haya dado a conocer información oficial sobre los responsables.