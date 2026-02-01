Privan de libertad a un ex policía municipal en la colonia Centro, en Culiacán

Un policía municipal jubilado fue privado ilegalmente de la libertad la noche del sábado 31 de enero en el sector centro de Culiacán.

La víctima fue identificada como José Manuel “S”, de 67 años de edad, quien habría sido interceptado en las inmediaciones de la conocida zona “Caseta 4“.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la forma en que ocurrió el hecho ni la identidad de los presuntos responsables.

El caso fue reportado formalmente ante las autoridades competentes durante la tarde de este domingo, lo que derivó en la activación de los protocolos de búsqueda.

Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos en calles cercanas al lugar de los hechos, sin que hasta el momento se haya logrado ubicar al ex elemento policiaco.