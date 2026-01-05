Privan de libertad a un joven de 23 años en la colonia El Vallado, en Culiacán

Un joven identificado como Arturo “N”, de 23 años de edad, fue privado de la libertad por sujetos armados la tarde-noche de este lunes 5 de enero en la colonia El Vallado, en Culiacán.

Según reportes preliminares, el joven se encontraba dentro de su domicilio, entre las calles Puerto Ensenada y Puerto Escondido, cuando un grupo de civiles armados entró a la fuerza para llevarlo hacia un rumbo desconocido.

El hecho se reportó alrededor de las 18:00 horas. Cabe señalar que no se dieron a conocer las características de la posible unidad automotriz en donde fue introducida la víctima para ser privada de libertad.

Elementos de una corporación de seguridad se movilizaron hacia la zona tras un reporte anónimo emitido a la línea de emergencia. Personal de la Fiscalía General del Estado se encargará de seguir con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y tratar de hallar el paradero del joven hombre.