Privan de libertad a una joven de 17 años en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán

Sarahí “N”, de 17 años de edad, fue privada de la libertad por un grupo de civiles armados en la colonia Industrial El Palmito, al norte de Culiacán.

El hecho se registró durante la tarde de este domingo en el cruce de las calles Mayas y Francisco J. Mujica, a escasos metros de una escuela primaria.

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente se encontraba por la zona cuando sus agresores la interceptaron y llevaron hacia un rumbo desconocido. Según versiones, fue alrededor de una decena de hombres armados los responsables del hecho violento, mismos que se fueron en dos vehículos.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal acudieron al sitio para confirmar los hechos y desplegaron un operativo con el objetivo de localizar a la víctima y a los presuntos responsables.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a dar con el paradero de la joven.