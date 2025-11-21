Privan de su libertad a dos mujeres y dejan a una menor, en Mazatlán

Dos mujeres fueron privadas de su libertad la noche del miércoles 19 de noviembre, mientras se encontraban en un domicilio de la colonia Palos Prietos. en Mazatlán. Una menor que las acompañaba fue dejada en el sitio.
El hecho se registró alrededor de las 21:00 horas en la zona de la avenida Ejército Mexicano y la calle Río Piaxtla, en el fraccionamiento Palos Prietos.
Testimonios señalan que las dos mujeres, de entre 40 y 45 años, fueron obligadas a subir a un vehículo cuando recorrían los locales del establecimiento. La menor quedó en el lugar sin lesiones.
Guardias de seguridad auxiliaron inicialmente a la niña, tras el aviso de clientes que presenciaron la privación. Más tarde, agentes municipales y personal de la Unidad Especializada en Prevención de Violencia Familiar asumieron el resguardo de la menor para entregarla a sus familiares.
Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero de las mujeres, consideradas desaparecidas.