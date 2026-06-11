Privaron de la libertad a 12 personas en Rosario; todas fueron liberadas horas después

MAZATLÁN. _ Fueron 12 las personas que fueron privadas de la libertad por hombres armados durante la jornada del miércoles en el municipio de Rosario; entre ellas se encontraban seis creadores de contenido, cinco conductores de camiones de carga y un mecánico. Todas ya fueron liberadas. De acuerdo con información proporcionada por personal de instituciones que tomaron conocimiento de los hechos, las seis personas creadoras de contenido viajaban en una camioneta con rumbo a Mazatlán cuando fueron interceptadas y privadas de la libertad la mañana del miércoles sobre la carretera Internacional México 15, en las inmediaciones del poblado de El Tablón Viejo, en el municipio de Rosario. Fue durante las primeras horas de este jueves 11 de junio cuando recuperaron su libertad junto con la unidad en la que viajaban y pudieron continuar su trayecto hacia Mazatlán.

En un comunicado de prensa, se informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través de la Policía Estatal Preventiva, localizó este jueves a las seis personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde la mañana del miércoles.

La dependencia señaló que mientras personal de la SSPC realizaba labores de seguridad y prevención como parte del Despliegue Operativo Mazatlán, en un punto de control preventivo ubicado a la altura del kilómetro 261+800 de la carretera Federal México 15, fue localizada una camioneta Chrysler Voyager color blanco, cuyas características coincidían con las de la unidad en la que viajaban los seis hombres originarios de Nayarit.

“Ante esa situación se procedió a marcarles el alto a la unidad”, agregó el comunicado. “Los ocupantes del vehículo se identificaron y refirieron haber sido privados de su libertad a la altura de la localidad de Tablón Viejo, perteneciente al municipio de Rosario”. La autoridad añadió que, tras verificar su identidad y constatar su estado de salud, las seis personas fueron escoltadas por personal de la SSPC hasta la ciudad de Mazatlán, donde quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Posteriormente fueron puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para rendir su declaración ministerial. Después regresarían a Nayarit, mientras que una de ellas permanecería en Sinaloa, de donde es originaria. Argumentando motivos de seguridad, las víctimas no aceptaron brindar entrevistas a medios de comunicación.

Personal allegado a las investigaciones informó además que el mismo miércoles otros cinco conductores de camiones de carga y un mecánico, todos provenientes de Culiacán, fueron privados de la libertad por hombres armados cuando se encontraban en un empaque de frutas en la sindicatura de Agua Verde, también en el municipio de Rosario.

Sin embargo, horas más tarde recuperaron su libertad y regresaron a la capital del estado. De acuerdo con las fuentes consultadas, los seis creadores de contenido permanecieron privados de la libertad durante poco menos de 24 horas. Presuntamente fueron llevados a un sitio desconocido y mantenidos con el rostro cubierto mientras sus captores verificaban que no pertenecieran a algún grupo rival.