Procesan a hermano de ‘El Güero Pin’ por el secuestro de 31 migrantes en Escuinapa

Guerrero Pérez es hermano de Misael Guerrero Pérez, “El Güero Pin” o “El Güero Pink”, señalado como operador de esa facción criminal en el sur de Sinaloa.

En la misma audiencia inicial, el juzgador procesó a Milagros Danae Tiznado Guzmán, Yadira Vázquez García y José Ismael Ruiz Galindo por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

Un juez federal de control vinculó a proceso a Tomás Guerrero Pérez, alias “El Contador”, presunto integrante de la organización criminal conocida como “Los Chapitos”, por el secuestro de 31 migrantes que fueron rescatados el 2 de julio de 2024 en Escuinapa, Sinaloa. La resolución se dio a conocer este 27 de julio.

Según un comunicado de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada aportó diversos datos de prueba durante la audiencia.

“En la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, aportó diversos datos de prueba, entre ellos, el análisis de movimientos bancarios de los hoy imputados y un dictamen pericial en materia de identificación de voz”, informó.

El Juez de Control impuso a los cuatro imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La indagatoria se inició en junio de 2024, luego de que una persona denunció mediante una llamada telefónica que su hijo, menor de edad, y otros cuatro migrantes extranjeros habían sido privados de la libertad por cuatro sujetos armados cuando viajaban en un autobús que circulaba por Escuinapa.

Los captores contactaron después a los familiares para exigir dinero a cambio de la liberación de las víctimas.

La madrugada del 2 de julio de 2024, personal de la FGR, del Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración ejecutó un cateo en un inmueble de la Colonia Villa Galaxia, en Escuinapa, donde localizó a los cinco migrantes reportados como secuestrados y a otras 26 personas en la misma condición.

El grupo rescatado se integró por 29 adultos y dos menores de edad, de los cuales nueve eran mexicanos, ocho chinos, cuatro hondureños, cuatro guatemaltecos, tres salvadoreños, dos ecuatorianos y uno brasileño.

Como parte del seguimiento a esa misma investigación, la FGR obtuvo una orden de cateo para seis inmuebles ubicados en Mazatlán y Culiacán, donde fueron detenidos Tiznado Guzmán, Vázquez García y Ruiz Galindo. Los tres fueron puestos a disposición del juez de control.

Guerrero Pérez fue detenido en enero de 2025 en Escuinapa y desde entonces permanece recluido en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, por lo que la orden de aprehensión derivada de este asunto le fue ejecutada al interior de ese penal. Se trata del segundo proceso penal que enfrenta.

Tras la vinculación a proceso, Ruiz Galindo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 8, conocido como Norponiente, en Guasave, Sinaloa, mientras que Tiznado Guzmán y Vázquez García quedaron internadas en el mismo penal de Mazatlán donde se encuentra “El Contador”.

Los hechos ubican a una célula del Cártel de Sinaloa en la explotación de rutas migratorias en el sur de la entidad, un delito que se suma a los señalamientos por tráfico de drogas que pesan sobre esa organización.