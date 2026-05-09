Propiedad de Rocha Moya baleada está deshabitada desde hace más de 10 años: SSPE

La casa propiedad del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, atacada a balazos en las Quintas, Culiacán, está deshabitada desde hace más de 10 años, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La dependencia precisó que no había personas al interior del inmueble al momento del ataque, por lo que solo hubo daños materiales.

“Respecto a los hechos ocurridos en el citado domicilio, se informa que la vivienda atacada se encuentra deshabitada desde hace más de 10 años y que no se registraron personas heridas”, difundió la SSPE.