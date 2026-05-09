Propiedad de Rocha Moya baleada está deshabitada desde hace más de 10 años: SSPE

La casa propiedad del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, atacada a balazos en las Quintas, Culiacán, está deshabitada desde hace más de 10 años, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
La dependencia precisó que no había personas al interior del inmueble al momento del ataque, por lo que solo hubo daños materiales.
“Respecto a los hechos ocurridos en el citado domicilio, se informa que la vivienda atacada se encuentra deshabitada desde hace más de 10 años y que no se registraron personas heridas”, difundió la SSPE.
El domicilio, ubicado en la calle Lago de Cuitzeo, pertenece a Rocha Moya desde 1984, año en el que fungía como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Durante la mañana de este sábado 9 de mayo la vivienda fue objeto de una agresión a tiros por sujetos desconocidos, cerca de las 10:30 horas.
Los agresores efectuaron aproximadamente 100 disparos de arma de fuego contra la fachada y estructura del inmueble, que dejaron diversos orificios en el segundo y tercer nivel de la propiedad.
El ataque se dio ocho días después de que Rocha Moya solicitó licencia al cargo de Gobernador, para separarse temporalmente de su investidura, en medio de acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, por presuntas colusiones con la facción “Los Chapitos”, del Cártel De Sinaloa.