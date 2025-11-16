Protección Civil analiza causas de explosión en taquería de Mazatlán

“Hay un análisis preliminar también allí que al aparecer fue el tema de unos dos tanques de gas que estaban en la parte de afuera. Se suscitó una fuga, pero eso ya lo determinará la institución correspondiente”, explicó.

El titular de la dependencia, Roy Navarrete Cuevas, informó que el primer diagnóstico apunta a una fuga en dos tanques de gas colocados en la parte exterior del establecimiento, ubicado en la Avenida del Mar, aunque aclaró que será la autoridad competente quien determine con precisión el origen del siniestro.

CULIACÁN._ Con el fin de determinar las causas de la explosión registrada el sábado en una taquería de Mazatlán, donde murieron tres personas y otras dos resultaron lesionadas, la Coordinación Estatal de Protección Civil ya inició un análisis sobre el caso.

El funcionario añadió que, pese a que los negocios cuenten con sus programas de seguridad, el riesgo siempre va a existir, especialmente tratándose del gas LP, que calificó como un tema complejo y recurrente en Sinaloa.

Subrayó que los programas de seguridad funcionan como mecanismos de reducción de riesgo, mas no de eliminación total de peligros.

“Las incidencias pasan. Solamente lo que hacemos con estos programas es reducir el riesgo, pero siempre el riesgo ahí está, y en esta ocasión pues se presentó”.

Navarrete Cuevas informó que Protección Civil realiza inspecciones diarias, pero recordó que la ley les faculta únicamente para efectuar revisiones aleatorias, debido a que en el estado existen más de 100 mil unidades económicas, una cantidad que resulta imposible supervisar una por una.

La dependencia sí revisa en su totalidad los más de 500 centros de atención infantil registrados en Sinaloa, por su carácter prioritario.

“El trabajo cotidiano es identificar, analizar y evaluar riesgos para poder invitar a que reduzcan sus propios riesgos”, indicó.

El titular de Protección Civil agregó que la revisión y prevención no debe limitarse a los establecimientos comerciales, sino que debe comenzar también desde los hogares para disminuir la vulnerabilidad ante incidentes relacionados con gas u otros factores de riesgo.