$!Protección Civil Culiacán destruye 250 kilogramos de pirotecnia decomisada

CULIACÁN. _ Un total de 250 kilogramos de pirotecnia, asegurada mediante operativos preventivos durante la temporada 2025, fueron destruidos de manera controlada por especialistas en el manejo de explosivos. Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que el procedimiento busca eliminar riesgos residuales tras las festividades.

La eliminación del material se llevó a cabo en el Campo de Tiro del Club de Caza y Pesca de Sinaloa AC, bajo protocolos de seguridad que contaron con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Bomberos Culiacán y la Cruz Roja.

Para la quema de los artefactos elaborados con pólvora, los especialistas utilizaron un controlador digital a distancia, técnica que permite realizar los encendidos de forma remota para salvaguardar la integridad de las corporaciones presentes.