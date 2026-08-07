$!Protección Civil rescata a cachorro arrastrado por la corriente en Culiacán tras intensas lluvias

CULIACÁN. _ Un cachorro fue rescatado por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo tras las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves en la capital sinaloense.

El rescate ocurrió en el cruce del bulevar Ejército de Occidente y Ganaderos, conocido también como bulevar de Las Torres, al sur de la ciudad, donde personal de la corporación realizaba patrullajes preventivos derivados de las precipitaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil Municipal, durante el recorrido los elementos detectaron al cachorro atrapado en el cauce del arroyo y, tras una rápida intervención, lograron ponerlo a salvo.