$!Protección Civil rescata a cachorro arrastrado por la corriente en Culiacán tras intensas lluvias

CULIACÁN. _ Un cachorro fue rescatado por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo tras las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves en la capital sinaloense.
El rescate ocurrió en el cruce del bulevar Ejército de Occidente y Ganaderos, conocido también como bulevar de Las Torres, al sur de la ciudad, donde personal de la corporación realizaba patrullajes preventivos derivados de las precipitaciones.
De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil Municipal, durante el recorrido los elementos detectaron al cachorro atrapado en el cauce del arroyo y, tras una rápida intervención, lograron ponerlo a salvo.
El animal fue trasladado a las instalaciones de la dependencia, donde permanece bajo resguardo y recibe los cuidados necesarios, en espera de que sus propietarios lo reclamen.
La Coordinación Municipal de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar a localizar a los dueños del cachorro. En caso de reconocerlo o contar con información sobre sus propietarios, solicitó comunicarse al teléfono 667 760 8102 o enviar un mensaje a través de sus redes sociales oficiales.