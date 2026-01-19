$!Provoca incidente entre Marinos y civiles armados cierre de comercios en el centro de Escuinapa

Un incidente entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y civiles armados que viajaban en un automóvil se registró la tarde de este lunes, lo que generó un estado de alerta entre la ciudadanía en el centro del municipio de Escuinapa.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el hecho derivó de una persecución o un intercambio directo de disparos.

De acuerdo con información preliminar, personal naval resguardó en el lugar un vehículo sedán color blanco, de modelo reciente, en el que presuntamente viajaban los civiles y que habría contenido equipo táctico y armamento.