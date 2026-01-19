$!Provoca incidente entre Marinos y civiles armados cierre de comercios en el centro de Escuinapa

Un incidente entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y civiles armados que viajaban en un automóvil se registró la tarde de este lunes, lo que generó un estado de alerta entre la ciudadanía en el centro del municipio de Escuinapa.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el hecho derivó de una persecución o un intercambio directo de disparos.
De acuerdo con información preliminar, personal naval resguardó en el lugar un vehículo sedán color blanco, de modelo reciente, en el que presuntamente viajaban los civiles y que habría contenido equipo táctico y armamento.
Testigos en el lugar relataron haber escuchado al menos dos detonaciones de arma de fuego realizadas al aire por los efectivos de la Marina, en un intento por detener la unidad de la cual descendieron varios sujetos para huir a pie.
El área fue rápidamente acordonada por los marinos, quienes emplearon dispositivos inhibidores de drones tras detectar la presencia de una de estas aeronaves sobrevolando el perímetro.
“Por favor, por seguridad es importante que se retiren; puede haber personas armadas cerca”, advirtió un elemento de la Semar a los comerciantes del mercado Miguel Hidalgo.
Ante el riesgo, los locatarios optaron por el cierre inmediato de sus puestos, manifestando su preocupación debido a que este tipo de hechos de violencia impactan negativamente en sus ventas diarias.
De manera oficial, las autoridades correspondientes no han emitido información que confirme los detalles de lo ocurrido en el sector comercial de la cabecera municipal.