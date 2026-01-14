$!Pulmonía vuelca en el Cerro de la Nevería, Mazatlán, tras presunta falla en frenos; reportan lesionados leves

Una unidad de transporte público, conocida como pulmonía, volcó la mañana de este miércoles tras presuntamente quedarse sin frenos mientras descendía por la calle de acceso al Cerro de la Nevería. El conductor y dos pasajeros resultaron con lesiones leves.
El accidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 10:05 horas, sobre la calle Puebla, único acceso al circuito del Cerro de la Nevería.
De acuerdo con la versión del propio operador, la unidad presentó una falla en el sistema de frenos al descender por una pendiente prolongada, lo que provocó que perdiera el control al tomar una curva. Posteriormente, el vehículo se impactó contra una cerca de malla ciclónica y cayó desde una altura aproximada de dos metros, quedando volcado sobre su costado izquierdo.
Los pasajeros, una mujer y su hijo menor de edad, resultaron únicamente con golpes menores y se retiraron del lugar por sus propios medios. En tanto, el conductor fue valorado por paramédicos de Protección Civil, quienes le detectaron excoriaciones leves en el rostro, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.
Agentes de Tránsito Municipal se hicieron cargo del peritaje correspondiente y ordenaron el retiro de la unidad siniestrada, la cual fue remolcada por una grúa a los talleres de la asociación del transporte.