$!Pulmonía vuelca en el Cerro de la Nevería, Mazatlán, tras presunta falla en frenos; reportan lesionados leves

Una unidad de transporte público, conocida como pulmonía, volcó la mañana de este miércoles tras presuntamente quedarse sin frenos mientras descendía por la calle de acceso al Cerro de la Nevería. El conductor y dos pasajeros resultaron con lesiones leves.

El accidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 10:05 horas, sobre la calle Puebla, único acceso al circuito del Cerro de la Nevería.