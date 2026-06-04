$!¿Qué vino a revisar? Secretario de la Defensa supervisa operativos en Culiacán

CULIACÁN. _ El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, realizó este jueves una visita a Culiacán para supervisar las operaciones de seguridad que mantienen el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la capital sinaloense, en medio de la estrategia desplegada para reforzar la vigilancia en el estado.

A través de una publicación oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el general Trevilla Trejo se trasladó a Culiacán acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera con el objetivo de verificar las acciones que ambas corporaciones realizan en materia de seguridad.