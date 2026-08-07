Queda libre hombre acusado de maltrato animal tras disparar contra perros en El Carrizo, Ahome

AHOME. _ El hombre señalado por disparar contra varios perros en la sindicatura de El Carrizo, municipio de Ahome, quedó en libertad luego de concretar un acuerdo reparatorio con las partes afectadas, avalado por un juez de control.

Paul “L”, quien permanecía bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de maltrato o crueldad animal, obtuvo la suspensión condicional del proceso, una salida alterna contemplada en el sistema de justicia penal.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal regional de Justicia en la Zona Norte, informó que durante la audiencia la defensa solicitó al juez acogerse a esta figura jurídica, petición que fue aceptada por las víctimas.