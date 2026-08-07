Queda libre hombre acusado de maltrato animal tras disparar contra perros en El Carrizo, Ahome

AHOME. _ El hombre señalado por disparar contra varios perros en la sindicatura de El Carrizo, municipio de Ahome, quedó en libertad luego de concretar un acuerdo reparatorio con las partes afectadas, avalado por un juez de control.
Paul “L”, quien permanecía bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de maltrato o crueldad animal, obtuvo la suspensión condicional del proceso, una salida alterna contemplada en el sistema de justicia penal.
Jesús Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal regional de Justicia en la Zona Norte, informó que durante la audiencia la defensa solicitó al juez acogerse a esta figura jurídica, petición que fue aceptada por las víctimas.
Como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial, el imputado deberá pagar una indemnización de 10 mil pesos por la muerte de “Max”, un perro que falleció luego de recibir un disparo de rifle de diábolos en el Poblado 5, en El Carrizo.
El acuerdo también contempla la reparación total de los daños ocasionados a los otros perros que resultaron lesionados durante la agresión.
El caso generó atención pública luego de que se denunciara que el hombre disparó contra los animales, situación que derivó en su vinculación a proceso. Durante el procedimiento, la defensa sostuvo que Paul “L” accionó el rifle en un intento por proteger a su hijo ante un supuesto ataque inminente de los perros.
El vicefiscal señaló que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con actos de crueldad animal y aseguró que este tipo de conductas son investigadas y sancionadas conforme a la legislación vigente.