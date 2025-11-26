$!Queda motocicleta debajo de una camioneta tras accidente en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una motocicleta quedó bajo las llantas de una camioneta del año en el semáforo de Libramiento Colosio y la calle Delfines en el fraccionamiento Torremolinos; ambos vehículos fueron abandonados.

El accidente se registró a las 19:50 horas en el cruce de Libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta y la calle delfines a la altura del fraccionamiento Torremolinos.