Queda motocicleta debajo de una camioneta tras accidente en Mazatlán

El accidente se registró en el cruce de Libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta y la calle delfines a la altura del fraccionamiento Torremolinos
Juvencio Villanueva |
26/11/2025 21:07
26/11/2025 21:07

MAZATLÁN._ Una motocicleta quedó bajo las llantas de una camioneta del año en el semáforo de Libramiento Colosio y la calle Delfines en el fraccionamiento Torremolinos; ambos vehículos fueron abandonados.

El accidente se registró a las 19:50 horas en el cruce de Libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta y la calle delfines a la altura del fraccionamiento Torremolinos.

Al parecer, ambas unidades colisionaron cuando ambos avanzaron con el verde del semáforo, la motocicleta Bajaj Pulsar 200 quedó debajo de la camioneta Toyota Tacoma y al llegar las autoridades no localizaron a los conductores.

La zona fue acordonada por Policías municipales y agentes de Tránsito quienes cotejaron las placas para conocer la situación de los vehículos abandonados y poder dar con los propietarios.

