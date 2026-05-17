$!Quedó recostado en la banqueta: Asesinan a balazos a un hombre en Paseo Alameda, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este domingo 17 de mayo en calles de la colonia Paseo Alameda, en Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Privada de la Ceiba y De los Pinos, luego de que vecinos alertaran sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona.

Momentos después de los disparos, personas del sector reportaron la presencia de un cuerpo tirado sobre la banqueta.