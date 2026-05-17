$!Quedó recostado en la banqueta: Asesinan a balazos a un hombre en Paseo Alameda, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este domingo 17 de mayo en calles de la colonia Paseo Alameda, en Culiacán.
El ataque fue reportado alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Privada de la Ceiba y De los Pinos, luego de que vecinos alertaran sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona.
Momentos después de los disparos, personas del sector reportaron la presencia de un cuerpo tirado sobre la banqueta.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, además de presentar múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Hasta el momento la identidad del hombre no ha sido revelada oficialmente por las autoridades.
La zona quedó bajo resguardo de elementos militares, quienes notificaron a personal de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias correspondientes.
Peritos y agentes de investigación acudirán al lugar para realizar el levantamiento de evidencias y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.