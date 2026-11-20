LOS MOCHIS._ La jornada de violencia y bloqueos carreteros que azota la zona norte de Sinaloa escaló durante la noche de este viernes en este municipio, luego de que se confirmó la quema de tres tráileres más sobre la carretera Los Mochis–Topolobampo, justo pasando el entronque al ejido 9 de Diciembre.

Estos nuevos siniestros se suman al incendio registrado minutos antes de otra unidad de carga pesada en la entrada del distribuidor vial conocido como “El Trébol”, dejando severamente comprometidos dos de los principales puntos de acceso y salida de la ciudad.

De acuerdo con los reportes de cuerpos de auxilio y automovilistas que quedaron varados en la zona, las tres unidades incendiadas en la rúa hacia Topolobampo provocaron el cierre total de la circulación en ese tramo, generando enormes columnas de humo y fuego visibles a varios kilómetros a la redonda.