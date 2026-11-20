NAVOLATO._ Un camión de carga fue incendiado y atravesado para bloquear la carretera de Navolato a El Castillo, en un brote más de violencia que pudiera estar relacionado por los hecbos ocurridos la noche de este viernes en Guasave.

El camión habria sido despojado y atravesado en un retorno frente al plantel de Conalep en Navolato.

En redes socicales hay evidencia, denuncias en video de vecinos que quedaron atrapados en el lugar.

Desde la tarde noche del viernes, militares y grupos de civiles armados convirtieron la ciudad de Guasave en un campo de batalla, con enfrentamientos con armas automáticas, camionetas blindadas y helicópteros artillados.

En la zona de Navolato también han señalado avistamientos de grupos armados en las inmediaciones de la autopista Benito Juárez, que conecta el centro del estado con la zona centro norte.

También se han denunciado bloqueos en Caimanero, municipio de Navolato, y El Potrero, en Mocorito.