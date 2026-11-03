$!Queman dos palmeras a la orilla del Paseo Niños Héroes o Malecón Viejo de Culiacán

La noche de este martes fueron incendiadas dos palmeras ubicadas a la orilla del Paseo Niños Héroes o Malecón Viejo, en las inmediaciones del Centro de Culiacán.

El primer reporte fue debajo del conocido como Puente Negro cerca de las instalaciones del parque acuático Tres Ríos, aproximadamente a las 20:00 horas.

Minutos después se alertó a los cuerpos de emergencia que también estaba prendida en llamas una palmera cercana al crucero del Malecón con la calle José María Morelos, a unos metros del puente bimodal.