$!Queman dos palmeras a la orilla del Paseo Niños Héroes o Malecón Viejo de Culiacán

La noche de este martes fueron incendiadas dos palmeras ubicadas a la orilla del Paseo Niños Héroes o Malecón Viejo, en las inmediaciones del Centro de Culiacán.
El primer reporte fue debajo del conocido como Puente Negro cerca de las instalaciones del parque acuático Tres Ríos, aproximadamente a las 20:00 horas.
Minutos después se alertó a los cuerpos de emergencia que también estaba prendida en llamas una palmera cercana al crucero del Malecón con la calle José María Morelos, a unos metros del puente bimodal.
A los dos sitios se movilizaron cuerpos de bomberos Culiacán asignaban protección civil municipal incorporaciones de seguridad pública para mantener resguardada la zona en tanto se llevaban las maniobras para sofocar el fuego.
Hasta el momento no se ha informado sobre el origen de los incendios, aunque en el lugar trascendió que habría sido provocado por un hombre.