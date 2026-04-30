Queman vehículo dentro de una casa en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un automóvil fue incendiado de manera intencional este jueves dentro de una vivienda de la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

Los hechos fueron reportados a los números de emergencia alrededor de las 14:00 horas por la calle Rosendo R. Rodríguez, entre las calles Luis G. Basurto y Alfonso Cabrera.

Como parte del hecho, se reportó el despojo de un automóvil tipo sedán color gris, el cual fue estacionado dentro de la cochera de la vivienda y posteriormente prendido en llamas.

En el sitio se confirmó que no hubo personas lesionadas, ya que aparentemente la casa estaba deshabitada al momento del siniestro.

Personal del Ejército Mexicano se trasladó al sitio para brindar resguardo, mientras que elementos de Bomberos Culiacán apoyaron en maniobras para sofocar el fuego.